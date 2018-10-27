На Донбасі бойовики тричі обстріляли українських військових з початку доби, - Міноборони

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики випустили 5 мін у бік українських позицій

На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) з початку суботи, 27 жовтня, бойовики тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міноборони Дмитра Гуцуляка.

За його словами, таку кількість обстрілів зафіксвоано станом на 12:00. Усі обстріли відбулись на Донецькому напрямку.

"Втрат внаслідок бойових дій серед наших захисників від початку поточної доби немає", - сказав Гуцуляк.

Також додав, що о 7:30 бойовики вели вогонь з гранатометів в бік українських позицій в районі Опитного.

"Також вони застосували піхотне озброєння та стрілецьку зброю поблизу Водяного та Пісків. Причому захисники Водяного зафіксували ворожий обстріл з міномету калібру 82 мм. Окупанти випустили 5 мін", - уточнив Гуцуляк.

нагадаємо, за даними прес-центру ООС, станов на ранок 27 довтня на Донбасі протягом минулої доби було поранено двох українських військовослужбовців.