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На Донбассе боевики трижды нарушили "тишину", трое военных подорвались на взрывчатке

Автор: РБК-Украина

На Донбассе 26 сентября в полосах ответственности украинских бригад задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войськ. Неподалеку от Орехово результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военных из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Огневая активность боевиков со станкового автоматического гранатомета зафиксирована недалеко от населенного пункта Новолуганское, из стрелкового оружия - около Верхнеторецкого. Вблизи Авдеевки в ночное время суток оккупанты провоцировали украинских военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Бойових потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

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В районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военных из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести. Их доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ДСНС ликвидировали пожар на участке размером 5 гектаров недалеко от населенного пункта майорских.

С начала текущих суток, 27 сентября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Выстрелы из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета отмечено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Опытного.

Напомним, в пятницу российско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие вблизи Авдеевки.

Добавим, в середине сентября во время инженерных работ возле Водяного на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

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