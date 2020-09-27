На Донбасі бойовики тричі порушили режим припинення вогню

На Донбасі 26 вересня у смугах відповідальності українських бригад задокументовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Поблизу Оріхового внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військових зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Вогневу активність бойовиків зі станкового автоматичного гранатомета зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї - біля Верхньоторецького. Поблизу Авдіївки у нічний час доби окупанти провокували українських військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.

У районі населеного пункту Оріхове під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військових зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Їх доправили до лікувального закладу і надали необхідну медичну допомогу.

Окрім того, військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС ліквідували пожежу на ділянці розміром 5 гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Від початку поточної доби, 27 вересня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. Постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета відмічено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Опитного.

Нагадаємо, у п'ятницю російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я поблизу Авдіївки.

Додамо, в середині вересня під час інженерних робіт поблизу Водяного на вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.