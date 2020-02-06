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На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины"

Новости » Происшествия     06.02.2020 - 18:33
На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины"
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Все враждебные обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с Орехово и в районе населенного пункта Новолуганское.

"Сегодня, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля в результате обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение один украинский военный. Всего боевики совершили 13 обстрелов в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона сможет договориться об проведении выборов на Донбассе вместе с местными на всей территории страны.

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