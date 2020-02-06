На Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

З початку поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Всі ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме двічі поруч з Оріхове і в районі населеного пункту Новолуганське.

"Сьогодні, 6 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 лютого в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення один український військовий. Всього бойовики здійснили 13 обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Крім того, помічник президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступній зустрічі в нормандському форматі українська сторона зможе домовитися про проведення виборів на Донбасі разом з місцевими на всій території країни.