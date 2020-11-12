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На Донбассе боевики трижды нарушили перемирие, ранен военный

Автор: Артур Родивилов

На протяжении прошлых суток,11 ноября, на Донбассе зафиксированы три нарушения достигнутых договоренностей. Один защитник получил ранение.

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Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В частности, в районе населенного пункта Пески враг открывал огонь из автоматического станкового гранатомета. Вблизи Водяного - применил миномет калибра 82 миллиметра.

Недалеко от населенного пункта Каменка противник вел огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. В результате этого обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе продолжают использовать "режим тишины" для установления и совершенствования инженерного оборудования передовых позиций и мин.

Также сообщалось, что предложенный Украиной мирный план по Донбассу принят в ТКГ за основу.

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