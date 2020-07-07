На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, пострадал боец ООС

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня
На Донбассе 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов противника один украинский военный получил боевое травмирование.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
"Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия", - отметили в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь около Новгородского, Зайцево, Южного и Хутора Вольного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали позиции ООС неподалеку от Верхнеторецкого и Старогнатовки.
От начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь на подступах к Новотошковскому.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись возле Старогнатовки и Водяного.
По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
По данным украинской разведки на прошлой неделе с 29 июня по 5 июля было ликвидировано 13 боевиков, еще 15 человек получили ранения.
Автор: Надежда Собенко