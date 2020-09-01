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На Донбассе боевики стреляли вблизи Водяного и Авдеевки

Донбасс, Вторник 01 сентября 2020 07:51
На Донбассе боевики стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 31 августа зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В результате вражеских выстрелов боевых потерь среди украинских военных не было.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, провокация из стрелкового оружия отмечена на участке фронта вблизи Водяного.

Кроме того, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Авдеевки.

"Эти огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 01 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, 30 августа на Донбассе военнослужащие зафиксировали два обстрела со стороны боевиков.

Также сообщалось, что с 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим роботы.

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