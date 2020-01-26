На Донбассе боевики снова создали провокацию на КПВВ

Российско-оккупационные силы продолжают создавать провокации на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как сообщается, 25 января решением командующего Объединенных сил работа КПВВ "Майорское" была продлена на 45 минут в связи с присутствием людей в "серой зоне".

Отмечается, что боевики накопили значительное количество лиц на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" и пропустили их в темное время суток перед закрытием КПВВ.

Напомним, ранее сообщалось, что 22 января боевики на Донбассе оставили в "серой зоне" девять человек. Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское". Работа КПВВ была продолжена.

Также РБК-Украина писало, что по сравнению с 2018 годом смертность на КПВВ в Луганской и Донецкой областях повысилась на 40%. Так, в 2019 году на контрольных пунктах в Луганской области умерли 10 человек, 9 человек скончались на КПВВ в Донецкой области. Всего за два года на пунктах пропуска на Донбассе умерли 46 человек.