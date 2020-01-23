На Донбассе боевики оставили девять человек в "серой зоне", - Госпогранслужба

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Работа КПВВ "Майорское" была продлена 22 января

Вчера, 22 января, на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Майорское" на Донбассе боевики оставили в "серой зоне" девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщили пограничники, что в связи с этим по решению командующего Объединенных сил работу КПВВ "Майорское" было продолжено.

"Пограничниками обеспечен пропуск на контролируемую территорию 9 граждан, которых оккупанты оставили на ночлег в так называемой "серой зоне", - сообщили в ГПС.

Всего за прошедшие сутки, 22 января, через КПВВ последовало 40,9 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9755 человек и 965 транспортных средств;

"Марьинка" - 8500 человек и 1375 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8045 человек и 1365 транспортных средств;

"Гнутово" - 3540 человек и 685 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11030 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что смертность на КПВВ в Луганской и Донецкой областях повысилась на 40%, по сравнению с 2018 годом. В 2019 году на КПВВ в Луганской области умерли 10 человек и еще 9 - на КПВВ в Донецкой области. Всего за два года на пунктах пропуска на Донбассе умерли 46 человек.

Также сообщалось, что на Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один получил ранение.