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На Донбассе боевики собирают данные для принудительного призыва

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 14:13
На Донбассе боевики собирают данные для принудительного призыва
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Разведка фиксирует недостаточное укомплектование подразделений оккупационных войск

Российско-оккупационные силы на Донбассе собирают персональные данные населения для проведения принудительного призыва на военную службу в рядах незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным Главного управления разведки, оккупанты занимаются агитационной кампанией с привлечением местных СМИ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей для пополнения рядов боевиков.

Кроме того, оккупационные силы через так называемые "военные комиссариаты" собирают персональные данные на местных предприятиях и "государственных учреждениях" о лицах, которые подлежат принудительному призыву на службу.

"Сейчас некомплект личного состава российских оккупационных войск частично покрывается наемниками из РФ, что связано с отсутствием достаточного количества добровольцев из местного населения. Также командиры подразделений скрыто от командования удерживают на службе лиц с криминальным прошлым", - добавили в разведке.

Напомним, ранее разведка сообщала, что боевики на Донбассе с целью деморализации украинских военных и нанесения потерь привлекают к боевым действиям российских снайперов. В частности, активность российских снайперов зафиксирована на Авдеевском, Торецком и Мариупольском направлениях.

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