На Донбасі бойовики збирають дані для примусового призову

Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Розвідка фіксує недостатнє укомплектування підрозділів окупаційних військ

Російсько-окупаційні сили на Донбасі збирають персональні дані населення для проведення примусового призову на військову службу в лавах незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними Головного управління розвідки, окупанти займаються агітаційною кампанією із залученням місцевих ЗМІ на окупованих територіях Донецької та Луганської областей для поповнення лав бойовиків.

Крім того, окупаційні сили через так звані "військові комісаріати" збирають персональні дані на місцевих підприємствах та у "державних установах" про осіб, які підлягають примусовому призову на службу.

"Наразі некомплект особового складу російських окупаційних військ частково покривається найманцями з РФ, що пов’язано з відсутністю достатньої кількості добровольців з місцевого населення. Також командири підрозділів приховано від командування утримують на службі осіб з кримінальним минулим", - додали в розвідці.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі з метою деморалізації українських військових та завдання втрат залучають до бойових дій російських снайперів. Зокрема, активність російських снайперів зафіксована на Авдіївському, Торецькому та Маріупольському напрямках.