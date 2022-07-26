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На Донбассе боевики до сих пор держат в плену членов миссии ОБСЕ, - глава СММ

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Вена, Вторник 26 июля 2022 01:26
На Донбассе боевики до сих пор держат в плену членов миссии ОБСЕ, - глава СММ Фото: на Донбассе боевики до сих пор держат в плену членов миссии ОБСЕ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Исполняющая обязанности главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве в понедельник осудила преследование местных членов Миссии, в частности лишенных свободы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Граве.

Они выполняли свои обязанности на самом высоком уровне профессионализма, преданности и непредвзятости предоставляя объективную информацию, крайне важную для безопасности и гуманитарной ситуации в Украине, отметила исполняющая обязанности главы СММ ОБСЕ.

"Я решительно осуждаю необоснованные заявления и сфабрикованные обвинения против наших местных членов Миссии, а также требую немедленного увольнения наших сотрудников, лишенных свободы в неподконтрольных правительству районах, в Донецке и Луганске", – сказала она.

Она добавила, что ОБСЕ предпринимала шаги по привлечению всех возможных каналов для обеспечения соблюдения привилегий и иммунитетов нынешних и бывших должностных лиц ОБСЕ.

Напомним, свою работу в Украине специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала в 2014 году. В конце марта из-за позиции РФ действующий мандат миссии не был продлен.

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