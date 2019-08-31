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На Донбассе боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, ранен военный ВСУ

Новости » Общество   

Боевики обстреливали украинских военных из запрещенного минскими соглашениями вооружения

На Донбассе с начала суток, 31 августа, незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В течение суток враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили три обстрела позиций ООС. В частности, из минометов калибра 82-мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики совершили обстрелы неподалеку Водяного из направлений Ужовка и Пикуз

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ совершили четыре обстрела позиций ООС: дважды вблизи Зайцево по направлению Гольмовского, боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Травневого по направлению Гольмовского совершили обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов; возле Луганского по направлению Нижнее Лозовое - из станкового противотанкового гранатомета.

Напомним, боевики в районе населенного пункта Зайцево запросили у украинской стороны режим тишины до 16:00 для того, чтобы забрать тела погибших, но обстреляли украинские позиции, ранения получил один военнослужащий.

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