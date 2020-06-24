На Донбассе боевики резко снизили активность - 4 обстрела за сутки

Обстановка на Донбассе в течение прошлых суток, 23 июня, не была спокойной, однако количество обстрелов со стороны боевиков заметно снизилось. Потерь в составе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 4 раза. Применили при этом гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов: Орехово, Луганское неподалеку Павлополя и возле Водяного. Украинским войскам пришлось открывать огонь в ответ, чтобы боевики прекратили свою активность.

От начала среды, 24 июня, зафиксированы 3 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования обстреливали украинские позиции возле Широкиного, Хутора Вольного, Старогнатовки.

Были использованы для этого минометы калибра 82 мм, противотанковые гранатометы и пулеметы.

"Украинские подразделения решительно подавили активность противника. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - добавили в штабе.

Напомним, вчера пограничники в Донецкой области возле контрольно-пропускного пункта "Березовое-2" задержали боевика - ефрейтора незаконных вооруженных формирований.