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На Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 18:39
На Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных не зафиксировано

На Донбассе с начала текущих суток, 28 октября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела из крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил у Невельского.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили три обстрела по украинским позициям, а именно у Золотого-4 (за пределами участка разведения), неподалеку Попасной и у Травневого.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки боевики 13 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, 28 октября на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли Золотое.

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