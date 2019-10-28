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На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 18:39
На Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі з початку поточної доби, 28 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстрілу з великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил у Невельського.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили три обстрілу по українських позиціях, а саме у Золотого-4 (за межами ділянки розведення), неподалік Попасній і у Травневого.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілу ворожих серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстрілював позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, 28 жовтня на Донбасі бойовики в черговий раз обстріляли Золоте.

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