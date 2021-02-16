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На Донбассе боевики прячут танки и артиллерию среди гражданских объектов

Автор: Игорь Литвиненко

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают размещать запрещенное тяжелое вооружение вдоль линии разграничения. Также на оккупированную территорию из России продолжают поступать боевая техника после ремонта на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать 120 мм минометы, 122 мм самоходные артиллерийские установки и танки, для чего используют гражданские промышленные объекты и здания сельскохозяйственного назначения", - сообщили в Минобороны.

Также противник усиливает систему наблюдения на передовых позициях. Для этого используют переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки российского производства. Полученная информация передается для указания цели снайперским и артиллерийским расчетам.

Напомним, днями сразу трое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе. Все они погибли.

Также сообщалось, что в ОБСЕ назвали четыре основные горячие точки на Донбассе, где в 2020 году было зафиксировано более 76% нарушений прекращения огня.

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