На Донбассе боевики прячут танки и артиллерию среди гражданских объектов

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают размещать запрещенное тяжелое вооружение вдоль линии разграничения. Также на оккупированную территорию из России продолжают поступать боевая техника после ремонта на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

"Российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать 120 мм минометы, 122 мм самоходные артиллерийские установки и танки, для чего используют гражданские промышленные объекты и здания сельскохозяйственного назначения", - сообщили в Минобороны.

Также противник усиливает систему наблюдения на передовых позициях. Для этого используют переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки российского производства. Полученная информация передается для указания цели снайперским и артиллерийским расчетам.