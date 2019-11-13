На Донбассе боевики провели 15 обстрелов позиций ВСУ

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 12 ноября, боевики произвели 15 обстрелов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 9 обстрелов:

возле Песков - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

возле Славного, Березового и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука - с СПГ и подствольных гранатометов;

возле Пищевика - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

возле Хутора Свободного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

недалеко от Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Золотого (вне участка разведения) - с СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

возле Троицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получили ранения два военнослужащих Объединенных сил.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Новотошковского враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь нет", - отметили в ООС.

Напомним, за сутки 11 ноября боевики провели 16 обстрелов. Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями оружия.