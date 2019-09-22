На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

С начала воскресенья, 22 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, первое нарушение тишины было зафиксировано в районе населенного пункта Николаевка. Боевики около полпервого ночи открыли огонь из пулеметов. А уже около 6 часов утра оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи Новогнатовки.

Кроме того, в 09:30 нарушение перемирия произошло в окрестностях Водяного, где российские наемники били из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Последний обстрел Объединенных сил был зафиксирован в районе Лебединского, там оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в одном случае открывали огонь в ответ со штатных пехотных средств. Потерь среди украинских военных по состоянию на 11:00 нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 22 сентября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении минувших суток, 21 сентября, российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 122-го калибра. За минувшие сутки потерь среди подразделений ООС не было зафиксировано.