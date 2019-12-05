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На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 18:16
На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями вооружение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Враг пять раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 5 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Три обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Новолуганского и у Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил у Широкино и неподалеку Лебединского.

"Сегодня, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, по информации украинской разведки, на оккупированную территорию Донбасса из Российской Федерации прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения.

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