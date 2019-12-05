На Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими угодами озброєння

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ворог п'ять разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 5 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Три обстріли позицій українських захисників російськими окупаційними військами зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме двічі неподалік Новолуганского і у Луганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстріли по укріплень Об'єднаних сил у Широкіно і неподалік Лебединського.

"Сьогодні, 5 грудня, втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Крім того, за інформацією української розвідки, на окуповану територію Донбасу з Російської Федерації прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи і підрозділи спецпризначення.