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Интервью

На Донбассе боевики применили минометы, 3 раненых, - ООС

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 08:16
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение прошлых суток боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, а также применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра, в результате чего трое украинских военных получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, на отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия.

"Напряженной обстановка оставалась в районах н.п. Причепиловка, Крымское, Новотошковское, что на Луганском направлении, Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении, где боевики 11 раз применяли минометы 120 и 82 калибра", - отметили в пресс-центре.

Также сообщается, что не прекращаются боевые действия с применением стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино вблизи Мариуполя.

"Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших оборонных рубежей", - подчеркнули в ООС.

По данным разведки, 2 оккупантов уничтожено, 4 ранены.

"Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением БПЛА", - говорится в сообщении.

 

Сводка по состоянию на 7:00 06 июня 2018 года за прошедшие сутки, 05 июня, ситуация в районе проведения операции...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 5 июня 2018 г.

Напомним, за день, 5 июня 2018 года, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбасс было ранены двое украинских военнослужащих.

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС На Донбассе за сутки ликвидировали двух боевиков, - разведка
Теги публикации: Донецк, Донбасс, раненые, боевики, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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