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На Донбассе боевики в полной мере соблюдают перемирие, - штаб

НовостиОбщество    22.03.2018 - 18:42
Фото: Донбасс (facebook.com/Игорь Иванов)
Фото: Донбасс (facebook.com/Игорь Иванов)

С начала суток зафиксировано соблюдение режима прекращения огня

На Донбассе с начала суток 22 марта 2018 года, зафиксировано соблюдение режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток на линии разграничения сторон зафиксировано соблюдение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. По состоянию на 18:00 на всех участках нашей обороны обстрелов украинских позиций не было", - говорится в сообщении штаба.

Отметим, что украинские военнослужащие, выполняющие боевые задачи по обороне Украины, продолжают контролировать противника, соблюдая при этом режим прекращения огня.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 22 березня 2018 року Від...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 березень 2018 р.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе в течение 21 марта 2018 года в полной мере соблюдали перемирие.

"Установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа, за минувшие сутки соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксированы обстрелы по укреплениям наших защитников", - говорится в сообщении.

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Теги: Донбасс, перемирие, Новости АТО
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