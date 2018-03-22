На Донбасі бойовики в повній мірі дотримуються перемир'я, - штаб

З початку доби зафіксовано дотримання режиму припинення вогню

На Донбасі, 22 березня 2018 року, з початку доби зафіксовано дотримання режиму припинення вогню з боку бойовиків. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З початку доби на лінії розмежування сторін зафіксовано дотримання режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Станом на 18:00 на всіх ділянках нашої оборони обстрілів українських позицій не було", - йдеться у повідомленні штабу.

Відзначимо, що українські військовослужбовці, які виконують бойові завдання по обороні України, продовжують контролювати супротивника, дотримуючись при цьому режиму припинення вогню.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 22 березня 2018 року Від... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі протягом 21 березня 2018 року в повній мірі дотримувались перемир'я.

"Встановлене з півночі 5 березня перемир'я, про яке домовилася тристороння контактна група, за минулу добу дотримувалися в повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстріл по укріплень наших захисників", - йдеться в повідомленні.