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На Донбассе боевики подорвались на своих минах, есть погибшие

Автор: РБК-Украина

На оккупированном Донбассе пророссийские боевики подорвались на своих минах. Всего за минувшие сутки погибли шестеро боевиков.

Об этом на брифинге заявила спикер Министерства обороны Анна Новицкая со ссылкой на данные разведки.

В частности, по данным разведки, боевики продолжают нарушать договоренности о режиме "тишины", минируя местность.

"Так, за минувшие сутки в результате подрыва на собственных взрывчатых устройствах и неосторожного обращения с оружием потери противника составили: шесть безвозвратных, пять санитарных", - отметила Новицкая.

При этом потери сопровождаются распространением дезинформации о якобы активизации боевых действий со стороны украинской армии путем рассылки СМС на мобильные телефоны российских наемников.

Отметим, сепаратистские СМИ отмечают, что боевики погибли возле оккупированного Донецка якобы в результате минометного обстрела.

Напомним, накануне генсек ОБСЕ Хельга Шмид на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пожаловалась, что пророссийские боевики ограничивают работу миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Донбассминабоевики