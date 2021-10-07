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На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину": запускали беспилотник

Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 7 октября, зафиксировано одно нарушение "тишины" пророссийскими боевиками на Донбассе. В Луганской области оккупанты запускали беспилотник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала сегодняшнего дня выявлено одно нарушение со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции остается контролированной. Украинские военные продолжают исполнять свои обязанности.

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ДонбассООС