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На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу": запускали безпілотник

Автор: Дмитрий Кузнецов

У четвер, 7 жовтня, зафіксовано одне порушення "тиші" проросійськими бойовиками на Донбасі. У Луганській області окупанти запускали безпілотник.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"З початку сьогоднішнього дня виявлено одне порушення з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, імовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

В ООС зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Українські військові продовжують виконувати свої обов'язки.

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ДонбасООС