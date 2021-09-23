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На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину": потерь среди военных нет

Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 23 сентября, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала сегодняшнего дня, 23 сентября, вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня", - отметили в ООС.

Боевики открывали беспокоящий огонь в районе населенного пункта Пивденное. Оккупанты применяли станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Потерь среди украинских защитников нет", - уточнили в пресс-центре.

Напомним, сегодня, 23 сентября СБУ обнаружила на Донбассе три схрона боевиков с противотанковыми минами, гранатами, взрывчаткой и патронами различного калибра.

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