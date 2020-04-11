ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатомета, есть раненый

Новости » Происшествия     11.04.2020 - 16:39
На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатомета, есть раненый
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военнослужащий получил осколочное ранение, его состояние удовлетворительное

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции, ранен военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования атаковали украинских защитников в районе населенного пункта Новозвановка в Луганской области. Обстрел вели из автоматических станковых гранатометов.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в ООС.

В пресс-центре операции также отметили, что в ответ на действия боевиков украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор оккупантам. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня сообщалось, что боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле Новотошковского, также в Луганской области. В результате обстрела были ранены двое военных.

Зеленский посетил участок разведения сил на Донбассе Стало известно имя погибшего на Донбассе украинского воина
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь