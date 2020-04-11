На Донбассе боевики обстреляли военных из гранатомета, есть раненый

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военнослужащий получил осколочное ранение, его состояние удовлетворительное

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции, ранен военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Вооруженные формирования атаковали украинских защитников в районе населенного пункта Новозвановка в Луганской области. Обстрел вели из автоматических станковых гранатометов.

"Во время вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Эвакуационной техникой воина доставили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - сообщили в ООС.

В пресс-центре операции также отметили, что в ответ на действия боевиков украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор оккупантам. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня сообщалось, что боевики обстреляли позиции Объединенных сил возле Новотошковского, также в Луганской области. В результате обстрела были ранены двое военных.