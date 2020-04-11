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На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів, є поранений

Новини » Надзвичайні події     11.04.2020 - 16:39
На Донбасі бойовики обстріляли військових з гранатометів, є поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військовослужбовець отримав осколкове поранення, його стан задовільний

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики вчергове обстріляли українські позиції, поранено військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Збройні формування атакували українських захисників в районі населеного пункту Новозванівка у Луганській області. Обстріл вели з автоматичних станкових гранатометів.

"Під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Евакуаційною технікою воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний", - повідомили в ООС.

У прес-центрі операції також відзначили, що у відповідь на дії бойовиків українські військові застосували наявні вогневі засоби й дали гідну відсіч окупантам. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новотошківського, також у Луганській області. В результаті обстрілу були поранені двоє військових.

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