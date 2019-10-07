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На Донбасі бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 19:40
На Донбасі бойовики обстріляли ділянку розведення сил в районі Золотого
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ворог 14 разів порушив режим припинення вогню

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби 7 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення мінські угоди супротивник двічі навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме неподалік Чермалик, поблизу Пісків, неподалік Досвідченого і поблизу Водяного.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив десять обстрілу позицій ОС: в районі Золотого, неподалік Травневого і поблизу Новолуганского, поблизу Луганського, неподалік Новолуганского, поблизу Гладосово, неподалік Новгородського і поблизу Кримського.

"Протягом поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілу з нашої сторони не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу, 6 жовтня, в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий зі складу ООС, ще один отримав поранення.

Крім того, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що закон про особливий статус Донбасу почне діяти після повернення контролю України над захопленим ділянкою кордону на сході країни.

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