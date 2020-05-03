На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС, травмированы трое военных

Вооруженные формирования Российской Федерации 3 мая обстреляли позиции операции Объединенных сил на Донбассе, в результате боевые травмы получили трое украинских военных. Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружения. В частности, по украинским военным вблизи Орехово были выпущены 30 мин калибра 82 мм.

"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщили в ООС.

Подразделения ООС использовали имеющиеся огневые средства в ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошлые сутки боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате ранения получили двое украинских военных.

Ранее РБК-Украина писало, что боевики готовят провокацию обострения ситуации на Донбассе в период майских праздников. Для подготовки к провокациям боевики усилили обстрелы позиций ООС.