На Донбассе ранен украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил

На Донбассе в течение текущих суток, 24 октября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды вблизи Марьинки по направлению Трудовского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза неподалеку Талаковки по направлению Пикузов - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; возле Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Славного в направлении Оленевки - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов наших позиций: возле Золотого-4 (не участок разведения) из направления Золотого-5 - из автоматических гранатометов; неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Троицкого по направлению Калинового - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, пророссийские боевики обстреляли ремонтную бригаду в Луганской области, в результате обстрела ранены два человека. Сообщается, что сегодня утром противник из автоматического станкового гранатомета обстрелял работников коммунального предприятия "Лугансквода", которые проводили работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевский".

Как сообщало РБК-Украина, вчера на Донбассе 23 октября во время выполнения боевого задания погиб военный Национальной гвардии Украины.