На Донбассе боевики нарушили перемирие, ранен военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники соблюдали режим прекращения огня, однако 25 июля один раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение штаба ООС в Facebook.

В результате обстрела вооруженными формированиями позиций РФ Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета ранен один украинский военнослужащий.

В штабе отметили, что Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня.

Напомним, Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений, размещенных вдоль дороги, между КПВВ "Станица Луганская" и разрушенным мостом через реку Северский Донец, в рамках разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

В штабе отметили, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств возможно лишь в случае соблюдения вооруженными формированиями РФ и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажу.