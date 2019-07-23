На Донбассе боевики нарушили перемирие

На Донбассе с начала текущех суток 23 июля в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики открывали огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку от Луганского с направления Нижнего Лозового - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ.

Кроме того, на Донбассе с начала суток 22 июля в районе проведения операции Объединенных сил соблюдается перемирие. За сутки боевики не совершили ни одного обстрела.