На Донбассе боевики маскируют дроны под беспилотники ОБСЕ для корректировки огня

Боевики в Донбассе ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Объединенных сил.

Так, боевики используют беспилотники для корректировки огня.

"Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ", - информируют в пресс-центре ООС.

Указано, что в течение предыдущей недели представителями миссии было сообщено о 6 запусков беспилотников СММ в районе участка разведения сил и средств "Золотое" и в пятикилометровой зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2-4 часа. При этом в настоящее время, который был заявлен для полетов БПЛА ОБСЕ, учтено 7 случаев применения беспилотников вооруженными формированиями Российской Федерации в тех же районах.

"В настоящее время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ ", - отмечают в штабе ООС.

Напомним, международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщает, что боевики на Донбассе перегоняют артиллерию через жилые районы.

Как писало РБК-Украина ранее, 24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Добавим также, на Донбассе 23 января вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.