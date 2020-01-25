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На Донбассе боевики маскируют дроны под беспилотники ОБСЕ для корректировки огня

Новости » Происшествия     25.01.2020 - 13:14
На Донбассе боевики маскируют дроны под беспилотники ОБСЕ для корректировки огня
Фото: беспилотник ОБСЕ (flickr.com/osce_smmu)

В это время происходило увеличение числа обстрелов со стороны боевиков

Боевики в Донбассе ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Объединенных сил.

Так, боевики используют беспилотники для корректировки огня.

На Донбассе боевики маскируют дроны под беспилотники ОБСЕ для корректировки огня

"Очередным показательным проявлением пренебрежения любыми правилами и договоренностями стало использование вооруженными формированиями Российской Федерации БПЛА для осуществления воздушной разведки и корректировки огня артиллерии и минометов одновременно с выполнением наблюдательных полетов БПЛА СММ ОБСЕ", - информируют в пресс-центре ООС.

Указано, что в течение предыдущей недели представителями миссии было сообщено о 6 запусков беспилотников СММ в районе участка разведения сил и средств "Золотое" и в пятикилометровой зоне вокруг нее с продолжительностью полетов 2-4 часа. При этом в настоящее время, который был заявлен для полетов БПЛА ОБСЕ, учтено 7 случаев применения беспилотников вооруженными формированиями Российской Федерации в тех же районах.

"В настоящее время происходило увеличение количества нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, в том числе с использованием артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм. Таким образом, оккупанты ведут воздушную разведку, используя в качестве прикрытия беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ ", - отмечают в штабе ООС.

Напомним, международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщает, что боевики на Донбассе перегоняют артиллерию через жилые районы.

Как писало РБК-Украина ранее, 24 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

Добавим также, на Донбассе 23 января вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики на Донбассе перегоняют артиллерию через жилые районы, - InformNapalm В пятницу на Донбассе ранили украинского военного
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