На Донбасі бойовики маскують дрони під безпілотники ОБСЄ для коректування вогню

Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com/osce_smmu)

У цей час відбувалося збільшення числа обстрілів з боку бойовиків

Бойовики на Донбасі ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Об'єднаних сил.

Так, бойовики використовують дрони для коректування вогню.

"Черговим показовим проявом нехтування будь-якими правилами та домовленостями стало використання збройними формуваннями Російської Федерації БПЛА для здійснення повітряної розвідки та коректування вогню артилерії і мінометів одночасно з виконанням спостережних польотів БПЛА СММ ОБСЄ", - інформують у прес-центрі ООС.

Вказано, що протягом попереднього тижня представниками місії було повідомлено про 6 запусків безпілотників СММ у районі ділянки розведення сил та засобів "Золоте" та у п'ятикілометровій зоні навколо неї з тривалістю польотів 2-4 години. При цьому у час, який був заявлений для польотів БПЛА ОБСЄ, обліковано 7 випадків застосування дронів збройними формуваннями Російської Федерації у тих самих районах.

"У цей час відбувалося збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, у тому числі з використанням артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Таким чином, окупанти ведуть повітряну розвідку, використовуючи як прикриття безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ", - наголошують у штабі ООС.

Нагадаємо, міжнародне волонтерство співтовариство InformNapalm повідомляє, що бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони.

Як писало РБК-Україна раніше, 24 січня озброєні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Додамо також, на Донбасі 23 січня озброєні формування РФ 11 раз порушили режим припинення вогню.