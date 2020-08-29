На Донбассе боевики дважды нарушили перемирие

Фото ситуация на Донбассе обострилась (mil.gov.ua)

Сегодня, 29 августа, на Донбассе российско-оккупационные войска дважды нарушали режим "тишины". В районе операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, украинские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы дать адекватный отпор боевикам в случае угрозы их жизни или здоровью.

Также в ведомстве отмечают, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, в пятницу, 28 августа, боевики на Донбассе ни разу не нарушали режим прекращения огня.

Также сегодня в Украине отмечают первый в истории День памяти защитников Украины, которые отдали жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность нашего государства.

Кроме того, с начала перемирья на Донбассе погиб 21 боевик.