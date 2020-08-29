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На Донбасі бойовики двічі порушили перемир'я

Донбас, Субота 29 серпня 2020 18:06
На Донбасі бойовики двічі порушили перемир'я
Фото ситуація на Донбасі загострилася (mil.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 29 серпня, на Донбасі російсько-окупаційні війська двічі порушували режим "тиші". В районі операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Як повідомляється, українські військовослужбовці продовжують виконувати бойові завдання щодо захисту українського народу і готові дати адекватну відсіч бойовикам у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Також у відомстві зазначають, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 серпня, бойовики на Донбасі жодного разу не порушували режим припинення вогню.

Також сьогодні в Україні відзначають перший в історії День пам'яті захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Крім того, з початку перемир'я на Донбасі загинув 21 бойовик.

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