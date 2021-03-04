На Донбассе боевики четыре раза нарушили "тишину" за сутки, применяли гранатометы

На Донбассе за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный был ранен.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил .

Так, боевики вели огонь из гранатометов различных систем вблизи Водяного, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов совершили несколько неприцельных выстрелов вблизи Водяного, что вблизи Донецка. Неподалеку Каменки обстреляли позиции украинских военных из стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Причепиловка противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела пулевое ранение получил украинский военный.

"Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - отметили в штабе.

На обстрелы боевиков украинские военные отвечали огнем. Также украинская сторона сообщила о фактах нарушения "тишины" представителей ОБСЕ.

"Основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - заявили военные.

В штабе добавили, что в некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

"Это свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - пояснили в ООС.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

"Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Среди наших воинов боевых потерь нет", - добавили в штабе.