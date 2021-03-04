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На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу" за добу, застосовували гранатомети

Новость на русском → Донбас, Четвер 04 березня 2021 08:18
На Донбасі бойовики чотири рази порушили "тишу" за добу, застосовували гранатомети Фото: обстріл на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий був поранений.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем поблизу Водяного, що на Приазов'ї. З станкових протитанкових гранатометів здійснили кілька неточних пострілів поблизу Водяного, що поблизу Донецька. Неподалік Кам'янки обстріляли позиції українських військових із стрілецької зброї.

Біля населеного пункту Причепиловка противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю. В результаті обстрілу кульове поранення отримав український військовий.

"Захисника доставлено у лікувальний заклад, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я військовослужбовця - задовільний", - зазначили в штабі.

На обстріл бойовиків українські військові відповідали вогнем. Також українська сторона повідомила про факти порушення "тиші" представників ОБСЄ.

"Основною метою дій Збройних формувань РФ є провокування підрозділів ЗС України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню", - заявили військові.

У штабі додали, що в деяких випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу нібито через обстріл з боку ЗСУ.

"Це свідчить про широке використання противником маніпулювань і спотворення інформації для досягнення їм своїх цілей", - пояснили в ООС.

З початку поточної доби, 4 березня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

"Вранці, в районі Водяного, що недалеко від Донецька, противник зробив кілька пострілів в напрямку українських захисників, застосувавши 120 мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь в напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - додали в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що в штабі ООС попередили про можливості подальшого загострення ситуації на Донбасі.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

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