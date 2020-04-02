На Донбассе боевики четыре раза нарушали режим "тишины"

Сегодня от начала суток боевики на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, первый обстрел боевики осуществили утром по опорных пунктах подразделений Объединенных сил возле населенного пункта Пески, выпустив три мины 82 калибра, а второй обстрел враг вел по защитникам Павлополя, где применил 6 мин 120 калибра.

Кроме того, утром противник дважды обстрелял позиции украинских войск на подступах к Авдеевке. Так, со стороны Спартака враг выпустил 4 мины калибра 82 мм, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Также вражеский станковый противотанковый гранатомет раздавался со стороны оккупированного Каштанового.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для подавления активности противника. Как отмечается, среди украинских военных потерь нет.

Напомним, на Донбассе 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.