ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, в ВСУ потерь нет

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 07:35
На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, в ВСУ потерь нет
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем

На Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

На протяжении суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.

По защитникам Широкино враг с направления населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм

Позиции Объединенных сил возле н.п.Пески боевики с направления населенного пункта Веселое обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Против защитников вблизи Павлополя, Красногоровки и Тарамчука оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов 13 апреля не было.

По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие ранили как минимум двух российских наемников.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.

Боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ООС возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой. Потерь среди украинских во нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 12 апреля российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции ООС. В результате обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

Ранее сообщалось, что оккупационные силы пытаются дискредитировать украинских военнослужащих.

На Донбассе наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел На Донбассе боевики трижды нарушили режим "тишины"
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь