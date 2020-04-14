На Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции ООС, в ВСУ потерь нет

Боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем
На Донбассе 13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
На протяжении суток боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Для пресечения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе", - отметили в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил.
По защитникам Широкино враг с направления населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм
Позиции Объединенных сил возле н.п.Пески боевики с направления населенного пункта Веселое обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Против защитников вблизи Павлополя, Красногоровки и Тарамчука оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.
В районе Опытного украинские военные зафиксировали обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.
Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов 13 апреля не было.
По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие ранили как минимум двух российских наемников.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня.
Боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ООС возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой. Потерь среди украинских во нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним, 12 апреля российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции ООС. В результате обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.
Ранее сообщалось, что оккупационные силы пытаются дискредитировать украинских военнослужащих.