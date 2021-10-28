На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину". Были ранены двое военных

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз открыли огонь по позициям ООС. В результате обстрелов были ранены двое военнослужащих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики семь раз нарушили "тишину", а именно:
В частности, в Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения вражеским беспилотником, вероятно "Орлан-10".
"В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - пишет пресс-служба.
Состояние здоровья обоих военных - средней тяжести.