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На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину". Были ранены двое военных

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз открыли огонь по позициям ООС. В результате обстрелов были ранены двое военнослужащих.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики семь раз нарушили "тишину", а именно:

  • вблизи Луганского - обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • в направлении Крымского - дважды открыли огонь из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Красногоровки - также обстреляли из минометов калибра 82 мм;
  • возле Новозвановки - вели огонь из стрелкового оружия;

В частности, в Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения вражеским беспилотником, вероятно "Орлан-10".

"В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - пишет пресс-служба.

Состояние здоровья обоих военных - средней тяжести.

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