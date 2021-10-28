На Донбассе боевики 7 раз нарушили "тишину". Были ранены двое военных

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики семь раз нарушили "тишину", а именно:

вблизи Луганского - обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в направлении Крымского - дважды открыли огонь из минометов калибра 82 мм;

вблизи Красногоровки - также обстреляли из минометов калибра 82 мм;

возле Новозвановки - вели огонь из стрелкового оружия;

В частности, в Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения вражеским беспилотником, вероятно "Орлан-10".

"В результате враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - пишет пресс-служба.

Состояние здоровья обоих военных - средней тяжести.