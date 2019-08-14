На Донбассе боевики 6 раз нарушили перемирие

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе от начала суток 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил.

Сообщается, что обстрелы позиций велись из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили пять обстрелов: вблизи Песков по направлению Веселого, вблизи Лебединского направления Уживки, трижды в районе Гнутового по направлению Пикузы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции обстреляли вблизи Южного по направлению шахты им. Гагарина.

Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Напомним, в течение прошлых суток, 13 августа, на Донбассе вооруженные формирования РФ и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал. Обстрелы позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщает РБК-Украина, Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) установила группу вербовщиков детей в незаконные военные формирования на Донбассе.