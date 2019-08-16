На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 16 августа в районе проведения операции Объединеных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, враг обстреливал позиции украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а именно - трижды неподалеку Лебединского по направлению Ужовка, дважды вблизи Водяного из направлений Ужовка и Азов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

О погибших и пострадавших вследствие обстрелов не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течении прошлых суток, 15 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня "Град" неподалеку Новоамвросиевского в оккупированной части Донецкой области.