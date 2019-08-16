Боевики в четверг 12 раз нарушили перемирие на Донбассе

Ни один украинский военный не пострадал
В течении прошлых суток, 15 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как отмечается, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил:
"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня "Град" неподалеку Новоамвросиевского в оккупированной части Донецкой области.
РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.