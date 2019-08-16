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Боевики в четверг 12 раз нарушили перемирие на Донбассе

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 07:17
Боевики в четверг 12 раз нарушили перемирие на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ни один украинский военный не пострадал

В течении прошлых суток, 15 августа, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, обстрелы осуществлялись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • неподалеку Гнутового - из станкового противотанкового гранатомета;
  • дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Водяного - из ручного противотанкового гранатомета;
  • неподалеку Опытного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия
  • недалеко от Лебединского - из автоматического гранатомета;
  • вблизи Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил:

  • дважды вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток противник в целом придерживается режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Боевики в четверг 12 раз нарушили перемирие на Донбассе

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня "Град" неподалеку Новоамвросиевского в оккупированной части Донецкой области.

РБК-Украина писало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 14 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

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