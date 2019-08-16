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На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    16.08.2019 - 19:33
На Донбасі бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про загиблих і постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється

На Донбасі з початку доби 16 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, ворог обстрілював позиції українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 5 обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме - тричі неподалік Лебединського за напрямом Ужівки, двічі поблизу Водяного із напрямків Ужівки і Азов.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" обстрілу противника не зафіксовано.

Про загиблих і постраждалих внаслідок обстрілу не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що протягом минулої доби, 15 серпня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 14 серпня чотири реактивні системи залпового вогню "Град" неподалік Новоамвросиевского в окупованій частині Донецької області.

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Теми: Новини ООС
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